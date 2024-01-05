山手線女刀煞稱想殺人

傷4男遭警制服 自爆童年受虐 日本東京都JR山手線周三深夜發生的女子持刀傷人事件，警方以涉嫌殺人未遂拘捕20多歲女疑犯；疑犯供稱小時候受虐待，所以不知道別人的善意，表明想殺人。全國至少10個市町村級政府大樓昨日收到炸彈恐嚇信，寄信人聲稱在主要公共設施放置炸彈，準備當天下午引爆，當局聯同警方巡邏檢查異常情況。

在JR山手線傷人案中，4名年齡介乎20多歲至60多歲的傷者都是男性，其中3人胸部和背部重傷，送往醫院救治，他們送院時均神志清醒；另有一人據報右手臂被刺傷。其中一名24歲男傷者憶述，案發時他本來坐在車廂，卻突然感到右胸一陣劇痛，抬頭一看就見到一名年輕女子一言不發站在他身旁。

警方表示，事發周三晚上約11時，在JR山手線外回線一列行駛中的列車上，一名女子持刀斬傷乘客，其後有人按下列車緊急按鈕，列車在秋葉原站緊急停下，警方當場拘捕女疑犯，現場搜出一把刀。現場照片可見，一名身穿大衣女子被多名警員制服，之後被鎖上手銬帶走。當地傳媒指在警方調查期間，疑犯承認大部分指控。

涉谷車站傳有人持刀 受事件影響，JR山手線內回線及外回線一度暫停運作，至午夜後全面恢復。有乘客憶述，事發時有其他乘客向他跑來稱「不好了！」他之後看見一名女子被看來是乘客的人士抓住，她有所反抗，一把刀掉在其腳邊。另有乘客透露，看到兩名傷者坐在月台的椅子上接受救治，他們看起來精疲力盡，地下也留下了血痕，很是嚇人。

惟一波未平一波又起，東京都涉谷車站昨日上午傳出有人持刀，網民表示，事發在東急東橫線月台，列車當時開往橫濱車站方向，疑似有人手持𠝹刀。大批警員手持警棍及鐵盾牌到場，安排車廂乘客落車檢查，尚未有人被捕。東急電鐵公司宣布，上午10時55分起封閉涉谷站進行車內安全檢查，東急東橫線及東京地鐵副都心線全線暫時停運，約半小時後恢復。

多地政府大樓收恐嚇 另一方面，收到恐嚇傳真的政府大樓包括埼玉縣東松山市，新潟縣上越市、妙高市、糸魚川市，福島縣南相馬市，千葉縣流山市、市原市，山形縣尾花澤市，茨城縣笠間市、宮崎縣宮崎市。寄信人署名日本律師「唐澤貴洋」，聲稱昨日下午3時34分至8時10分之間引爆炸彈，並在信中批評日本政府無能，質問「現在是無政府狀態，這樣下去真的好嗎？」本報綜合報道