中東海域解放軍 練打擊不明飛行物

【本報綜合報道】紅海地區局勢日趨緊張，中國《解放軍報》周二披露，正在亞丁灣、索馬里海域執行護航任務的中國海軍編隊，近日實施實戰化訓練，錘煉在遠洋複雜環境下組織指揮及應急處突的能力，上月更專攻精煉應對不明飛行物等情況。

另有多科目訓練 中國海軍第45批護航編隊在亞丁灣、索馬里海域為商船護航，由驅逐艦烏魯木齊號、護衞艦臨沂號、綜合補給艦東平湖號3艘軍艦組成，去年9月12日從山東省青島市啟航，隨行搭載兩架直升機及特戰隊員。《解放軍報》周二首先報道這支編隊上月進行專攻精煉的消息，指出軍艦以商船被海盜劫持、不明飛行物抵近偵察、恐怖組織襲擊等情況為背景，亦即是也門叛軍青年運動近期對紅海地區商船採取的行為。

《解放軍報》同日報道中方護航編隊多科目實戰化訓練的消息，表示「戰艦機動途中，各武器系統迅速做好戰鬥準備」；在烏魯木齊號作戰指揮室內，指揮員根據模擬敵艦運動要素，實時研判戰場態勢，指揮各戰位採取行動；雷達之後鎖定目標開火，「一發發炮彈直撲『敵』艦」。編隊指揮所也在訓練中臨機部署，設置雷達受干擾、火控台出現故障、目標逃逸等多個特情，但各艦官兵沉着應對並逐一化解。