安理會上 中方籲勿襲紅海船隻

【本報綜合報道】聯合國安理會周三召開關於紅海局勢緊急公開會，中國常駐聯合國副代表耿爽關切一段時間以來在紅海多次發生襲擊和扣押商船事件，呼籲有關方面停止襲擾民用船隻，尊重並保障各國在紅海的航行自由。中方又認為，各方特別是有影響力的大國都應該為維護紅海航道安全，發揮建設性和負責任的作用。

耿爽表示，紅海水域是重要的貨物和能源運輸通道，確保該水域暢通和過往船隻安全，不僅有助維護地區和平與穩定，也有助維護全球供應鏈安全和國際貿易秩序。他指出，當前也門問題正處於關鍵節點，紅海局勢緊張為推進也門政治進程帶來新挑戰，給本已動盪不安的中東地區增添複雜因素。

同時再促加薩止戰 中方呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商，推進政治解決，避免採取任何加劇局勢緊張的行為，盡最大努力維護也門政治進程的積極態勢。耿爽指，當前紅海緊張局勢是加薩衝突外溢影響的表現之一，盡早在巴勒斯坦加薩地帶實現停火止戰、緩解人道危機，有助防止紅海局勢升級以及中東其他地區被拖入衝突與戰亂中。