以官員尋求剛果沙特接收加薩巴人

【本報綜合報道】以色列傳媒周三引述消息人士報道，以色列官員正在與剛果共和國及沙特阿拉伯等多個國家秘密會談，探討在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動結束後，接收加薩地帶巴勒斯坦人移民的可能性。

料加薩60%農地變安全緩衝區 報道指出，以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）周二在議會講話時表示：「戰爭結束時，（回教激進組織）哈馬斯的統治將崩潰，沒有市政當局，平民將完全依賴人道主義援助，沒有工作。加薩地帶60%農業用地將成為安全緩衝區。」她又稱當戰事結束後，以色列再次受襲只是時間問題，「加薩地帶問題不但是以色列的問題」，世界「必須支持人道主義移民」，因為這是「我所知的唯一解決方法。」

以色列總理內塔尼亞胡的聯合政府尋求剛果共和國在內的國家，接收來自加薩地帶的巴勒斯坦人。內塔尼亞胡在一次內閣會議回應利庫德集團議員時稱，正在努力促進加薩地帶平民「自願移民」到其他國家。

報道引述一名以色列高官稱，剛果共和國願意接納移民，以色列也與其他國家談判，沙特阿拉伯也作為一個選擇進行討論，因為該國正在蓬勃發展的建築業，僱用數百萬人。