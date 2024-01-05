哈馬斯高層亡 真主黨領袖警告以國

納斯魯拉

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局副主席阿魯里周二晚上在黎巴嫩首都貝魯特一次無人機空襲中喪生，哈馬斯指控是以色列所為。黎巴嫩武裝組織真主黨領袖納斯魯拉周三表示，以色列殺害阿魯里是「重大而危險的罪行」，不會逃過懲罰，又警告對方不要向黎巴嫩開戰，否則必會後悔。

以軍頭視察北部邊境 納斯魯拉周三在悼念伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼遇刺身亡4周年的電視演講表示：「如果敵人想對黎巴嫩發動戰爭，我們將毫無約束、毫無規則、毫無限制、毫無束縛地戰鬥。我們不怕戰爭，目前我們就經過精心計算在前線作戰。」他向以色列國防部長加蘭特喊話，稱以色列不能夠實現戰爭目標。以色列國防軍發言人哈加里同日回應時表示，以軍已經為此事之後發生的「任何情況做好充分準備」。

以色列國防軍總參謀長哈列維周三視察北部邊境，表示守軍處於強大的戰備狀態，但仍然把重點放在打擊哈馬斯。他表示艱苦的戰爭帶來機會，可以顯著改變以色列南部和北部邊境地區形勢，強調以方將改變常規防禦，明年在邊境部署更多軍隊，不會讓哈馬斯突襲事件重演。

不過，以色列傳媒周二報道，部署北部接壤黎巴嫩邊境的一個以軍預備役營中，至少100人獲發有問題武器，事後全營需更換武器。分發予北方軍區司令部轄下卡梅利預備役旅的武器無法使用，軍方經過一段時間後才意識到問題嚴重程度，得悉北部邊境守軍攜帶有問題的塔沃爾突擊步槍。事件與武器缺乏日常檢查及測試有關，直至部隊在靶場射擊訓練才揭發，經調查後證明問題較想像中普遍。