也門叛軍頻威脅紅海 13國最後通牒出台 美部署打擊

中東地區局勢過去兩天的發展，令外界憂慮進一步接近爆發地區戰爭的邊緣。繼巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高層周二在黎巴嫩首都貝魯特遇刺身亡，以及伊朗東南部城市克爾曼周三發生連環爆炸恐襲造成大批人死亡後，美國聯同另外12個國家向也門叛軍青年運動發出最後通牒，美方已經擬訂軍事打擊選項。

哈馬斯去年10月初大舉突襲以色列西南部地區，觸發雙方在加薩地帶的戰爭後，中東局勢一直處於極度不穩定的狀態。背後獲得伊朗支持的青年運動，同月開始以聲援巴勒斯坦為由，對通航紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船發動無差別攻擊，期間多次與美國、英國、法國軍艦直接交火。以哈戰爭更蔓延至黎巴嫩，哈馬斯政治局副主席阿魯里周二晚上在貝魯特一次無人機空襲中喪生，哈馬斯指控是以色列所為。

禍不單行的是，伊朗數千名民眾周三在克爾曼聚集，前往2020年被美國暗殺身亡的革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼之陵墓時，現場在大約20分鐘內發生兩次爆炸，一次發生在陵墓700米外的地方，另一次的事發地距離陵墓1,000米。衞生部當天把死亡人數由103人下調至95人，內政部昨日把死亡人數修正為84人，另有284人受傷。

伊朗悼前軍頭爆恐襲 或IS策動 伊朗最高精神領袖哈梅內伊周三表示，國內的惡意及犯罪敵人是襲擊幕後黑手，但未有點名任何組織或國家，僅揚言敵人應該知道這宗慘劇只會招致伊朗強烈回應。伊朗總統萊希發表聲明，指摘這宗恐襲事件是「懦夫行為」，揚言犯案者很快被安全部隊和執法部隊揪出，並因其「十惡不赦」的行為而受懲罰。美國《紐約時報》引述美歐官員報道，襲擊很可能由極端回教組織伊斯蘭國（IS）或另一個恐怖組織策動。

與此同時，美國、澳洲、巴林、比利時、加拿大、丹麥、德國、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、新加坡、英國發表聯合聲明，重申青年運動對紅海的襲擊是非法、不可以接受及導致局勢極不穩定，若對方持續威脅生命、全球經濟、區內關鍵航道自由航運，將需要為此負責。聲明指出，全球接近15%海上貿易取道紅海，包括12%海運石油、8%全球穀物貿易、8%海運液化天然氣，要求青年運動立即結束非法攻擊。

哈梅內伊盼勿與美直接對抗 美國《華爾街日報》引述美國官員報道，美國軍方已經準備打擊青年運動的選項，一旦美國、英國或其他國家決定使用武力，目標可能包括青年運動反艦導彈及自殺式無人機發射器、沿岸雷達等用於瞄準商船的設施、彈藥儲存設施。拜登政府一名高級官員直言，這份13國聯合聲明是最後通牒，「我不會預料將有另一次警告」。

面對美以兩國與伊朗勢力爆發全面衝突的危機逐步逼近，《紐約時報》引述對伊朗內部討論的知情人士報道，哈梅內伊已經指示伊朗軍方指揮官追求「戰略耐性」，避免令國家與美國出現直接的軍事對抗。報道指出，數名美國官員稱，現時判斷會否引發中東地區更廣泛戰爭是言之過早。惟自去年10月17日起，駐守伊拉克及敍利亞的美國軍事部隊，已經累計遭伊朗勢力攻擊118次，美方曾經5次發動空襲還擊。本報綜合報道

美國神盾驅逐艦卡尼號在紅海發射導彈，攔截也門叛軍青年運動空中目標。 哈梅內伊 克爾曼爆炸現場有多人浴血倒地。 美國駐中東軍事部隊受襲地點分布圖

（2023年10月17日至2024年1月2日，總數118次） 以色列士兵近日在西南部地區向加薩地帶發炮。（Getty Images圖片） 中東地區局勢最新發展