上海建37門診 助準爸爸戒煙

降低產婦胎兒吸二手煙

上海市2010年實施《上海市公共場所控制吸煙條例》後，法定禁煙場所的違規吸煙率從37.5%降至12.3%，成人吸煙率從26.9%下降至19.4%。惟監測數據顯示，人群二手煙暴露情況有所下降，但仍然較為普遍，尤其是孕產婦和嬰幼兒如長期暴露在二手煙環境中，可以導致孕期併發症、早產或自然流產等，以及胎兒肺部發育減緩和功能下降。