上海建37門診 助準爸爸戒煙
【本報綜合報道】內地傳媒周三引述上海市健康促進委員會辦公室消息，當地16區將全面推廣開展「十月懷胎‧爸爸戒煙」孕產家庭戒煙干預，降低孕產婦和嬰幼兒二手煙暴露風險，推進健康上海建設。截至目前，當地建成37間規範化戒煙門診。
降低產婦胎兒吸二手煙
上海市2010年實施《上海市公共場所控制吸煙條例》後，法定禁煙場所的違規吸煙率從37.5%降至12.3%，成人吸煙率從26.9%下降至19.4%。惟監測數據顯示，人群二手煙暴露情況有所下降，但仍然較為普遍，尤其是孕產婦和嬰幼兒如長期暴露在二手煙環境中，可以導致孕期併發症、早產或自然流產等，以及胎兒肺部發育減緩和功能下降。
2020年，上海市啟動「十月懷胎‧爸爸戒煙」孕產家庭戒煙活動，項目最初在金山區、徐滙區、長寧區試點。此次，孕產家庭戒煙干預的範圍將會擴大到全市層面，並採用線上線下相結合的方式，為孕產家庭提供全流程、個性化、便捷科學的閉環戒煙指導。
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