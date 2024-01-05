內地濃霧持續 上海多宗連環車禍

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布大霧黃色預警，山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、湖北、湖南、四川、新疆出現能見度不足一公里的大霧，山東、安徽、江蘇、江西等地部分地區能見度不足200米。上海寶山、松江、奉賢、浦東新區氣象台陸續升級大霧黃色預警信號為大霧橙色預警，S3滬奉高速公路因團霧引發多宗連環車禍，無人傷亡。

局部地區能見度少於50米 上海市昨日有霧及降溫，同時疊加微細懸浮粒子（PM2.5）污染天氣過程，早上有輕度霾，部分郊區接近攝氏零下4度，有冰凍或薄冰。據預測，當地昨日半夜到今日早上部分街鎮將出現能見度少於200米的濃霧，局部地區能見度少於50米。S3滬奉高速近滬南公路出口處昨日發生多宗多車碰擦的交通事故，有貨車側翻，現場散落大量碎片，有人被困車內，現場救援和交通疏導工作正在開展。

山東南部、江蘇南部、安徽中部、湖北中部、江西東部等地的部分地區，昨日有能見度低於500米的濃霧，局部地區有能見度低於200米的強濃霧。華北南部、黃淮中東部、江淮等地昨日至今日擴散條件較差，有輕至中度霾。此外，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧及西藏、川西高原南部等地部分地區昨日有小雪或雨夾雪，黑龍江中北部局部地區有中到大雪。