浙江跨省搗私假煙 拘21人涉款逾2200萬

【本報綜合報道】浙江省台州市天台縣公安局周二公布，當地警方和天台縣煙草專賣局聯合偵辦的「天台214」海陸販運涉私假煙案件，日前被確認為涉煙草類特大國標網絡案件，案件前後持續偵辦8個多月，抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣陸運、海運及倉儲的走私假煙逾4萬條，實物金額逾2,001萬元人民幣（約2,238萬港元）。

案件最早追溯至去年2月14日，天台縣公安局食藥環知犯罪偵查大隊當天收到一條涉煙草犯罪線索，當晚11時許在洋頭高速出口攔截到一輛可疑的廂型車，查獲逾一萬條疑似假冒偽劣的高檔煙草，經鑑定均為假煙。警方其後順藤摸瓜，先後奔赴浙江、廣東、福建等地，悉數抓獲犯罪嫌疑人。天台縣公安局食藥環知犯罪偵查大隊介紹，逮捕現場查扣的關鍵證據和數批涉案嫌疑人的落網，為進一步擴大偵破案件提供有力支撐。

團夥採專機單線聯繫 該犯罪團夥多採用專機單線聯繫，為逃避警方追捕，負責「幹活」的成員並不認識上下家，送貨地和接貨人全憑幕後操控，臨時下達指令。該案所有犯案嫌疑人已經全部移交檢察院。