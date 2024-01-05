去年全國平均氣溫升 最熱最冷皆破紀錄

新疆7月高見52.2℃ 黑龍江1月低望零下53℃ 踏入新一年，國家氣候中心前天公布，全國2023年平均氣溫錄得10.7℃，與常年9.9℃相比偏高0.8℃，為1961年以來新高，刷新2021年創下10.5℃紀錄，另外新疆吐魯番三堡鄉及黑龍江漠河勁濤亦分別打破全國實測最熱及最冷紀錄。

根據統計，全國大部地區氣溫較常年偏高0.5至1℃，山東、遼寧、新疆、貴州、雲南、天津、湖南、河北、四川、河南、北京、內蒙古及廣西13個省（市、區）氣溫均為1961年以來歷史新高，全國共127個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值。

多地降雨增 全國平均減 若只計算去年最熱及最冷地區，新疆吐魯番三堡鄉去年7月16日錄得52.2℃，黑龍江漠河勁濤則於同年1月22日出現零下53℃天氣，雙雙各自創出最炎熱及最低溫新紀錄。國家氣候中心解釋，由於氣溫平均值變高，容易出現極端冷暖事件，體現氣溫在變暖背景下分布特徵。

除了氣溫，國家氣候中心亦公布全國去年平均降雨量達到615毫米，較常年偏少約3.9%，不過全國共有55個國家氣象站日降雨量突破歷史極值。在一眾地區中，廣西北海站點去年錄得降雨最多，總共達到3,233.6毫米，屬當地降雨最多一年。此外，江蘇昆山、重慶北碚、湖北宜城、黑龍江五常及牡丹江等地，其年降雨總量亦刷新當地紀錄。

厄爾尼諾現象帶來影響 被網民問及出現極端天氣原因時，上海復旦大學歷史地理研究中心博士韓健夫日前受訪時提到，厄爾尼諾現象及太陽活動周期均屬成因之一。他另提及，人類目前可加強相關研究工作、積極預警有關事件及加強防範意識。本報綜合報道