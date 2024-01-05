台昔日童星9歲繼女 在陸校遭欺凌

【本報綜合報道】台灣童星出身的男演員郝劭文現年33歲，其9歲繼女在浙江杭州某學校就讀，但近日傳出遭校園欺凌。他的中國大陸妻子周二表示，得悉女兒在學校的情況後向師長反映情況，詎料校方在查證前就擅自定義為「朋友間的遊戲」。

校方指遊戲 當局終介入 郝劭文的妻子林寧瑞周二發布以「我們被杭州××實驗學校的假宣傳騙了」為題的貼文，聲稱自己與女兒林笑可獨處時，得知其在學校遭欺凌，雖然感到震驚，但基於信任學校的立場，提醒孩子可以向師長反映情況。林寧瑞表示，女兒常做噩夢哭醒，曾經多次與學校溝通無果，更被校方造成「二次傷害」。

事件在網上引起熱議，杭州市蕭山區未成年人保護委員會辦公室周三發布通告，指出當地一間民辦學校小學3年級學生在校期間被班級同學欺凌，教育、公安等部門已經對事件開展進一步調查，調取學校閉路電視畫面，強調會嚴格依法依規處置。郝劭文同日回應稱，女兒遭校園欺凌並非一兩天的事，近期經常為此事奔波，強調會盡力保護家人。