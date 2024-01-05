婦遊公園遭捅30多刀 疑犯跳樓亡

【本報綜合報道】廣東省惠州市一名黃姓女子上月中在公園遊玩期間，突然被陌生人因不明原因捅至重傷，全身有超過30處傷口。黃女被送院搶救，疑犯傷人後跳樓自殺身亡。傷者至今花費數萬元人民幣醫療費，但無人負責，希望有關部門介入調查；其高姓丈夫周三曝光事件，表示因疑兇已死亡，此後相關部門沒有任何消息。

夫指部門再沒跟進消息 高男表示，妻子事發當天帶着兩歲多的孩子，在惠州市大亞灣西區街道板樟嶺森林公園遊玩，在公園保安室門口被陌生人無故用剪刀捅傷，傷口流血不止，被送往惠亞醫院搶救。高男接到妻子的求救電話，表示自己被捅傷，「在公園快死了，快點來」；孩子目睹整個案發過程，嚇得大哭。有目擊者透露，黃女被捅跌倒後，一度坐起來卻再被捅跌，反覆多次直到完全不動，仍然被捅很多刀。

醫院診斷書顯示，黃女的頭頸部、左耳廓、右肘外側、左手掌、腹部等位置有多處傷口，傷口見活動性出血。她在醫院搶救時，院方曾經下達危重通知，但家中經濟困難，仍然需要面臨後續復健治療費用。公園負責人回應時表示，案發過程很短，保安當時不在值班室內，去幫遊客打撈鞋子。