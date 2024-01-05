教授舉報兩任院長學術不端 校方關注
【本報綜合報道】上海應用技術大學藝術與設計學院一名教授近日發布舉報影片，宣稱學院前院長及現任院長均存在學術不端行為。涉事前院長回應時表示，相關舉報純屬誹謗，會採取法律行動維權。
指控要求提高女兒成績
舉報者任曉軍表示，前院長李×虎在延邊大學評為教授前，只在《時代文學》（半月刊）發表過一篇普通期刊論文，除此之外並無著作和教材，因此他完全達不到教授評定資格。任曉軍提供的聊天截圖顯示，由於李×虎的女兒李××曾經在任曉軍的二年級課程班上，李×虎發短訊希望任曉軍多多關照，在期末時還要求把女兒成績從84分改為90分。至於現任院長侯×楓同樣存在學術不端行為，其從教以來發表的兩篇核心期刊論文，一篇只有1,500字，另一篇有抄襲嫌疑。
上海應用技術大學表示，學校對相關舉報密切關注，高度重視，校方堅持把規範教師履責行為擺在突出位置，堅決抵制學術不端行為。對於惡意傳播不實訊息，對學校聲譽造成負面影響，學校保留進一步追究相關責任的權利。
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