教授舉報兩任院長學術不端 校方關注

指控要求提高女兒成績

舉報者任曉軍表示，前院長李×虎在延邊大學評為教授前，只在《時代文學》（半月刊）發表過一篇普通期刊論文，除此之外並無著作和教材，因此他完全達不到教授評定資格。任曉軍提供的聊天截圖顯示，由於李×虎的女兒李××曾經在任曉軍的二年級課程班上，李×虎發短訊希望任曉軍多多關照，在期末時還要求把女兒成績從84分改為90分。至於現任院長侯×楓同樣存在學術不端行為，其從教以來發表的兩篇核心期刊論文，一篇只有1,500字，另一篇有抄襲嫌疑。