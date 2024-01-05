保安捅死海歸外賣員 揭打工仔求存辛酸

雙方僅為小財 慘變底層互害 內地一名留學澳洲男子回國後多年沒有工作，直至去年年底終於的起心肝，穿州過省在山東省青島市從事外賣員工作，不足一周就被屋苑保安捅死，事件日前經內媒報道後成為網上熱話。另有內媒形容，該名「海歸」外賣員之死，正正揭露窮人目前面臨困境。

澳洲修心理學 回國失業多時 內媒日前揭露，32歲死者李越凱是吉林省延吉市人，是家中大哥。縱使父親與母親早年月入僅得7,000多元（人民幣‧下同，約7,840港元），甚至需要四出借錢，他仍獲家人支持前往澳洲留學，在大學主修心理學系，總共花費超過100萬元（約112萬港元）。

在澳洲留學期間，李越凱曾因無錢休學一年，畢業後留下打了兩年工，之後返回家鄉。惟他回國後沒有應徵任何與其專業有關工作，反而選擇親手製作家具，再放到網上出售，也嘗試學習編寫電腦程式，甚至透過自媒體推銷作品，可惜5、6年過去一直沒有幹出任何成績。

經親戚穿針引線，李越凱去年11月前往青島，從事旅遊工作，私下應徵成為外賣員。他去年12月5日送餐時，疑因打算騎車進入屋苑而被保安捅死。根據青島市公安局李滄分局去年12月9日發布通報顯示，李越凱同月5日晚上10時許與李滄區某屋苑54歲保安員趙×發生衝突，遭對方捅傷，經搶救後證實死亡。

青島保安憂放行騎車被罰款 當地外賣員表示，由於涉事屋苑面積大且樓幢多，若騎車進去至少可省一半時間。物管公司工作人員透露，保安若被發現私放外賣員騎車進入，一次會被罰款50元（約56港元）。自相關報道近日陸續浮面後，部分網民慨嘆這是一宗「底層互害」，即窮人刁難窮人案件。另有內媒文章指出，無論是李越凱抑或趙×，雙雙正面臨困境，一個被困在外賣平台獎罰算法之內，另一個則因害怕放人進入而被罰錢，彼此均陷入要錢還是要命兩難，結果釀成悲劇。本報綜合報道