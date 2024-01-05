賴清德競選廣告 被質疑抄襲

【本報綜合報道】台灣民進黨總統候選人賴清德周二發表競選廣告影片《在路上》交棒篇，片中由總統蔡英文駕車，載着坐在副駕駛席的賴清德環島，接載賴的競選副手蕭美琴後便把駕駛席交棒給賴，惟影片被質疑抄襲。賴清德周三又指，擔憂國民黨籍高雄市前市長韓國瑜一旦成為來屆立院龍頭，民主陣營恐減對台支持。

賴指憂韓國瑜掌立院

《在路上》播出不到24小時，累計觀看次數破400萬。但有台灣傳媒收到讀者質疑，表示該片疑抄襲第45屆金穗獎最佳學生動畫片得獎主洪楷勛的得獎作品《路上》，包括標題、拍攝內容、交付車匙等都有部分雷同之處。導演羅景壬回應稱，他們採取公路電影的表現手法，來自競選主軸走對的路，也來自眾所周知蔡英文熱愛駕車的過往。賴清德競選總部表示，駕駛路上的對話在電影、電視、廣告等很多領域都有大量呈現，公路電影手法運用在政治領域可謂第一次。