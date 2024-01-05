賴清德競選廣告 被質疑抄襲
【本報綜合報道】台灣民進黨總統候選人賴清德周二發表競選廣告影片《在路上》交棒篇，片中由總統蔡英文駕車，載着坐在副駕駛席的賴清德環島，接載賴的競選副手蕭美琴後便把駕駛席交棒給賴，惟影片被質疑抄襲。賴清德周三又指，擔憂國民黨籍高雄市前市長韓國瑜一旦成為來屆立院龍頭，民主陣營恐減對台支持。
賴指憂韓國瑜掌立院
《在路上》播出不到24小時，累計觀看次數破400萬。但有台灣傳媒收到讀者質疑，表示該片疑抄襲第45屆金穗獎最佳學生動畫片得獎主洪楷勛的得獎作品《路上》，包括標題、拍攝內容、交付車匙等都有部分雷同之處。導演羅景壬回應稱，他們採取公路電影的表現手法，來自競選主軸走對的路，也來自眾所周知蔡英文熱愛駕車的過往。賴清德競選總部表示，駕駛路上的對話在電影、電視、廣告等很多領域都有大量呈現，公路電影手法運用在政治領域可謂第一次。
賴清德周三為民進黨站台時表示，如果民進黨立委席次未過半，國民黨不分區立委候選人韓國瑜當選並擔任立法院長後，恐會帶縣市長去中國大陸國台辦等，令國際社會認為台灣要與中國大陸走在一起，民主陣營勢必減少對台支持。他聲稱，中國大陸不是第一次介入台灣選舉，但這一次最嚴重，要粉碎介選的最好手段就是中國大陸支持誰，「就絕對不能讓這個人當選」。
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