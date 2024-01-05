立委捲醜聞 歸咎大陸打手 國台辦反斥民進黨慣用伎倆

陳斌華

【本報綜合報道】台灣民進黨已婚立委羅致政近日被指曾與女助理兩度開房，他回應稱是人工智能（AI）換臉技術製成，質疑是境外網軍操作介選。民進黨立委張宏陸亦被指一家都在中國大陸經商，他質疑是中國大陸打手抹黑。中國大陸國台辦昨日回應反斥，攻擊抹黑中國大陸是民進黨在島內選舉中的慣用伎倆。

對於有傳羅致政2017年兩度與女助理粘珮瑩到酒店開房，他周二發布聲明澄清，指出網上流傳影片造假，是造謠抹黑伎倆，企圖影響選舉結果。民進黨總統候選人賴清德回應指，從事件可見中國大陸介入台灣總統選舉是無所不用其極。張宏陸亦澄清從未赴陸或與陸方接觸，妻子只是一般上班族，認為這些惡意指控是對手林國春授意，由中國大陸打手游智彬替林抹黑蹭聲量。

指轉移焦點貽笑世人 國台辦發言人陳斌華昨稱，選舉本是對政黨和候選人的集中檢視，被質疑者理應自證清白或知錯認錯。他批評民進黨許多政客私德不修、言行不檢，一被揭露貪贓枉法、腐敗墮落等劣迹，就習慣性栽贓甩鍋，圖藉造謠炒作大陸介選來掩蓋醜行，轉移焦點。他稱這種爛招用多了只會貽笑世人，也騙不了台民眾。