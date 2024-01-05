台大選臨近 陸再有3氣球飄至

【本報綜合報道】台灣總統選舉本月13日舉行，中國大陸持續有艦機和空飄氣球在台灣周邊出沒。台灣國防部昨日公布，至當天上午6時的24小時內，偵獲中國大陸派出6架次軍機及6艘次軍艦持續在台灣周邊海空域活動，並有3個中國大陸空飄氣球，其中一個飛越台灣本島上空。英國傳媒分析指出，無論由誰勝出台灣總統選舉，兩岸軍備競賽和北京對台施加軍事壓力都不太可能結束。

續有艦機於台周邊活動 台方周三下午3時7分、4時8分、5時51分各偵獲一個空飄氣球逾越台灣海峽中線，分別在馬公西方約48浬、新竹西北方約45浬、馬公西方約44浬出沒，高度約3.6萬呎、2.4萬呎、1.5萬呎持續向東北飄行，同日下午5時6分、5時40分、7時16分消失；其中兩個在台灣海峽消失，另一個在台灣本島上空。另外，中國大陸一架運8反潛機進入台灣西南空域深處，再循相似路線飛返。

中國大陸官媒上月報道引述解放軍退役少將、2000年至2006年間擔任國台辦副主任的王在希說法，批評民進黨總統候選人賴清德是頑固的激進「台獨」分子，如對方上台，不排除兩岸出現軍事衝突的可能性。台灣退役海軍上將、國防部前軍政副部長李喜明向英國傳媒分析，認為陸方會採取更強硬行動，試圖就台灣新總統未來對陸政策發出警告。

台灣國防部發言人表示，評估中國大陸動向不因是否選舉而有異。西方國家正在試圖研判北京對台灣選舉結果的可能軍事回應，有官員指出如民進黨勝出總統選舉但立法院席次沒有過半，中國大陸反應或緩和。

台26億購戰機引擎零件 另外，台灣國防部國防採購室駐歐採購組、法國斯奈克瑪公司，達成總值102.3億元新台幣（約26.1億港元）採購引擎零附件協議，以維持台灣空軍54架負責高空攔截任務的幻影2000戰機妥善率。