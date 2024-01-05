新疆修例 禁引誘強制歧視信教

【本報綜合報道】新疆自治區人大常委會新修訂的《新疆維吾爾自治區宗教事務條例》昨日公布，下月1日起實施，當中列明任何組織或個人不得引誘、強制公民信仰宗教或不信仰宗教，不得歧視信教公民或不信教公民。信教和不信教公民、信仰不同宗教的公民之間應和睦相處，任何組織或個人不得製造不同宗教、同一宗教內部、信教與不信教公民之間的矛盾與紛爭。

條例內容共9章78條，旨在保障公民宗教信仰自由，維護宗教和睦與社會和諧，規範宗教事務管理，提高宗教工作法治化水平。

下月實施 抵禦滲透 當中列明宗教事務管理堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則；自治區依法保護正常的宗教活動，任何組織或個人不得利用宗教進行分裂國家、傳播宗教極端思想、煽動民族仇恨、實施暴力恐怖等活動，不得藉此妨礙國家制度實施或進行其他危害國家安全、利益等活動。

條例指出，宗教團體的成立、變更、注銷應按國家社會團體管理有關規定，宗教團體認定宗教教職人員應遵守有關法規，不得擅自認定、委派、指定、聘任或撤換宗教教職人員。宗教院校由自治區宗教團體設立，其他任何組織或個人不得設立，宗教院校應履行培養愛國宗教後備人才等職責。條例又規定，村委會、居委會應協助人民政府管理宗教事務，如發現非法宗教組織、傳教人員或宗教活動以及利用宗教干預基層公共事務，應及時向當局報告。