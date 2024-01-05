華隱形戰機首外銷 巴國將用殲31

殲31隱形戰機

【本報綜合報道】巴基斯坦空軍參謀長巴伯爾周二宣布，中國研製的第二款隱形戰機殲31將在可預見的未來，成為巴基斯坦空軍一部分。

淘汰美製F16 應對印度 巴方指此舉為增強防區突防能力應對印度，並逐步淘汰老舊的美國製F16戰機機隊。中國內地傳媒昨日指出，這是中國隱形戰機獲得的首個外銷訂單。

在周二舉行的巴基斯坦空軍新裝備啟用儀式上，巴伯爾列舉最近入列的新型飛機，包括華製殲10C戰機、美製C130H運輸機、法國空中巴士A319、美國波音737客機等，巴基斯坦空軍亦引進現代雷達和多種無人機系統。他強調，通過從友好國家快速引進和強化國產化措施，加強巴基斯坦空軍力量。

中國內地傳媒指出，殲31是中國航空工業早年推出的FC31外貿型隱形戰機，曾經在珠海航展亮相，外形特徵與美國F35隱形戰機頗有相似之處；中方暫未回應巴方說法。外界認為中國顯然已經與巴基斯坦談判採購案，但巴方未披露採購時間表詳情，可能仍然考慮財政問題或全球關注壓力。