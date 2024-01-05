造謠聲稱溫州幫涉緬北電騙 5人落網

【本報綜合報道】內地傳媒周三報道，浙江溫州警方日前在網絡巡查發現，有犯罪團夥以真人出鏡口播短片的方式，發布「緬北電詐集團背後有溫州幫、溫州資本介入」等虛假言論，藉此達到變現謀利的目的，嚴重擾亂網絡公共秩序，遂立案偵查，最終上月5日分別在廣西桂林、廣東深圳對該犯罪團夥進行集中收網抓捕，依法對5名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

案情透露，犯罪嫌疑人鍾×去年9月在深圳註冊登記一間資訊科技有限公司，並先後招聘包括犯罪嫌疑人蘇某某、吳××在內36名員工。公司在多個平台註冊「鍾某講財商」、「鍾某講置業」等約133個帳號，透過轉發、傳播相關影片增加帳號影響力、提高影片瀏覽量。去年11月以來，鍾×團夥為博取眼球、提高流量，將涉及緬北電訊網絡詐騙的網絡小道消息拍攝成謠言影片，並指使員工在公司註冊的平台帳號發布傳播。

溫州去年偵辦27宗網上傳謠 溫州市公安局網安支隊支隊長范芳介紹，去年以來，溫州公安機關合共發現處置網絡謠言線索630條，偵辦網上造謠傳謠案件27宗，採取刑事強制措施5人，行政罰26人，關停處理違法帳號62個，偵破「網絡水軍」案件15宗，依法查處違法犯罪人員86名，成功剷除15個組織專業刷手為短影片直播平台增加虛假瀏覽量的犯罪團夥，斬斷上下游多個環節，全力維護網絡秩序和群眾合法權益。