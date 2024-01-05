美菲中國同期巡航 南海添動盪

俱為時兩天 解放軍實彈攻擊訓練 南海緊張局勢踏入新一年未緩和，美國與菲律賓、中國周三各自宣布在南海同期巡航兩天；中方表示「任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中」，美方宣稱行動加強聯合戰備狀態及能力，支援一個自由及開放的印太地區。

中國解放軍南部戰區周三晚上表示，當天起一連兩天組織海空兵力在南海海域實施例行巡航，強調部隊全時保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全及海洋權益。南部戰區翌日早上發布影片，表示海軍航空兵日前組織預警機、艦載機、殲擊機等多型機，在南海空域展開空對空導彈實彈攻擊訓練，進一步檢驗武器裝備性能及飛行員技術及戰術水平。惟南部戰區在上述通報中，沒有具體說明事發海域及空域位置。

華艦駛近美菲巡邏海域 菲律賓軍方周三表示，當天至昨日與美國印太司令部在南海啟動第二次海上合作活動，涉及通航演習、通訊檢查、直升機互降、聯合巡邏、定翼機飛行作業；菲方出動4艘軍艦、一架搜救直升機、一架反潛直升機，美方派遣航空母艦等4艘軍艦及多架作戰飛機。演習期間，兩艘中國軍艦駛近美菲兩軍聯合巡邏海域；南海戰略態勢感知計劃表示，根據參與演習的菲律賓軍艦航迹，演習在馬尼拉灣以西海域舉行。

菲律賓軍方總參謀長布勞納揚言，今次菲美聯合軍事活動標誌着菲律賓與美國的同盟關係及雙方軍隊的協同能力實現「重大進展」，菲美同盟關係比以往任何時候更強大；面對地區挑戰，菲美兩國推進基於規則的國際秩序、自由開放的印太地區。

美航母卡爾文森號參與 美國印太司令部發表聲明，表示航空母艦卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號參與上述南海演習，旨在重申美菲兩國對加強地區安全及穩定的承諾；又稱美國海軍定期舉行這類演習，強化與盟友及夥伴國家的關係。

值得留意的是，卡爾文森號是美國目前部署海外的三大航空母艦打擊群之一，其餘兩個分別是在地中海的福特號，以及位於亞丁灣的艾森豪威爾號。卡爾文森號航空母艦打擊群去年10月12日從美國加州聖迭戈啟航，展開預定計劃的西太平洋地區部署行動；它同年12月27日在完成對新加坡的訪問後，駛往南海執行海上安全行動。本報綜合報道