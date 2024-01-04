金磚集團抗西方 國際趨向多極化

2024年俄羅斯成為金磚國家組織輪值主席，組織由原來4國、5國，擴張至現在的10國：中國、印度、俄羅斯、巴西、南非和新加入的埃及、伊朗、沙特阿拉伯、阿聯酋、埃塞俄比亞。它們合起來佔全球人口四成，佔全球GDP超過三成。以人口結構而言，仍在增加的階段，人口紅利對經濟發展的作用仍大。佔全球GDP的比重，必進一步提升。

以規模而言，金磚十國足以與發達國家的G7（七大工業國集團）抗衡，且會有超越的機會。G7代表的發達國家以美國為首，但實際上是聽命於美國，部分原因是美國在這些國家有駐軍和軍事基地。而除日本外，都屬歐美白人。表面上各國獨立，實際上是美國全球霸權主義的組成，不能違反美國的指令。

分庭抗禮 去歐美化 相反地，金磚十國各自獨立，種族、文化、制度、宗教都有大的差別。它們的發展是按本國條件，自主推動，沒有如G7式的各種結盟，合作是基於各自的主權和發展要求，也沒有如G7的北約軍事聯盟等的聯合。十國正代表着國際上和而不同的多極多元發展。

G7代表着歐美帝國主義形成的現有勢力，金磚十國則屬新興力量，從歐美帝國主義、殖民主義的控制中突破出來。從這個意義看，金磚十國是G7的反面，二者似乎存在着不可解的結構矛盾。西方的發展是此消彼長，近乎零和遊戲。因此，金磚十國不像上世紀50年代的不結盟運動，不結盟卻積極合作，但最終夭折，因為新興國家實力比不上歐美日發達國家；金磚十國則是在歐美帝國主義勢弱，新興國家大步發展，依此趨勢，金磚十國大有抑制G7、在國際上取而代之的傾向，或至少分庭抗禮，打破歐美日帝國主義對政經社會文化的主宰，使國際社會更趨多元化、多極化，實質是去美國化、去歐美化。

俄羅斯總統普京宣布金磚十國今年的主要政策重心，是政治與安全、經濟與金融、文化與人道主義合作。組織不再鬆散，已有俗稱金磚銀行的新開發銀行，亦將更積極主動地介入國際事務。普京主張推動多極化的國際秩序，以及用集體方法解決衝突和爭端。金磚十國在俄羅斯領導下，2024年儼然要發展成代表新興大國和「全球南方」的國際組織，部分取代G20的作用，也會明顯地與G7抗衡。「全球南方」在金磚十國的帶動下，再不會聽命於G7。今年10月在俄羅斯喀山舉行金磚國家峰會，將可見轉變的結果。

研究所所長 陳文鴻