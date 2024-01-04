兩岸國際

校長送祝福 老師名字藏賀詞
浙江省溫州市中通實驗學校（小學部）每年元旦都會向教師送上賀卡，祝福新年來臨，但以往每張賀卡全是一式一樣，缺乏新鮮感。校長朱小雪（圓圖）今年決定親手為每位老師寫下新年寄語，賀詞各有不同，更把對方的名字藏在字裏行間，滿滿的儀式感令校內逾百名老師新年首天上班便暖在心頭。
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