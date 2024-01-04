1月4日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月04日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
校長送祝福 老師名字藏賀詞
浙江省溫州市中通實驗學校（小學部）每年元旦都會向教師送上賀卡，祝福新年來臨，但以往每張賀卡全是一式一樣，缺乏新鮮感。校長朱小雪（圓圖）今年決定親手為每位老師寫下新年寄語，賀詞各有不同，更把對方的名字藏在字裏行間，滿滿的儀式感令校內逾百名老師新年首天上班便暖在心頭。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240104-0104_00180_066/校長送祝福--老師名字藏賀詞
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc