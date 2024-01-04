年度天文現象 最大太陽登場

【本報綜合報道】地球在昨日上午8時38分運行至「近日點」，是一年中最接近太陽的位置，地球此時距離太陽0.983個天文單位，約為1.47億公里。太陽視直徑為32角分31角秒，民眾所見日面是今年最大的，可稱為「年度最大太陽」。

中科院紫金山天文台科普主管王科超介紹，地球以橢圓軌道繞日公轉，所以日地距離並不固定，離太陽最近位置稱為近日點，離太陽最遠位置稱為遠日點，遠日點比近日點遠約500萬公里。每年1月上旬地球經過近日點，7月上旬經過遠日點，分別對應一年中太陽視直徑最大和最小的時刻。

離地球最近 日照短溫度低 雖然太陽距離地球最近，但氣候未必炎熱。在「年度最大太陽」現身的3日後即周六將迎來小寒節氣，是一年中最寒冷日子。王科超解釋，日地距離變化並非季節變化主因。對北半球而言，地球行至「近日點」時，太陽直射點正處於南半球，此時照射在北半球地面上的陽光傾角大，日照時間短，整體接收到的太陽熱量少，因此溫度較低，天氣寒冷。相反當地球靠近遠日點時，太陽剛好直射北半球，氣候也會較熱。