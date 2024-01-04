乘過山車遭驅趕 英胖婦決心減磅

【本報綜合報道】英國大曼徹斯特威根鎮一對夫婦早年到主題樂園體驗過山車之旅發生尷尬一幕，妻子因體形過胖未能扣上安全裝置，遭工作人員驅趕落車，成為她減肥的動力。

兩人在減肥道路上互勵互勉，終於重回健康體重，現在亦繼續保持健康生活習慣，避免反彈。

43歲的洛德（Tracie Lord）和丈夫史蒂夫（Steve）從前十分喜歡吃快餐，每天攝取大量卡路里，她更一度重達136公斤。兩人2017年到美國佛羅里達州一個主題樂園遊玩，洛德登上過山車時發現，因其雙腿太粗，無法成功拉下安全杆，只能尷尬離開。此事隨後在其腦海揮之不去，令她決心減肥。

夫妻同心 年半輕逾31公斤 洛德利用18個月成功減逾31公斤，史蒂夫見狀也跟隨她一同改變生活習慣，開始學習烹煮健康膳食和運動。她指減肥成功後不僅日常走路不再感到非常疲倦和炎熱，與丈夫關係也變得更親密，早前還再次到主題樂園乘坐過山車，見證共同努力的成果。不過她日前表示，現在體重較剛開始減重後回升，故設定今年目標是繼續減肥。