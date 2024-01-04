墳地滿布珠寶金銀 突出墓主顯赫身份

建發電廠挖掘 羅馬郊區揭57古墓67骸骨 美國傳媒周二報道，意大利羅馬一個郊區因建造太陽發電廠而展開為期兩年挖掘工程，期間意外在地底發掘到一座於公元2至4世紀間建造的墓園，出土57個華麗墳墓及67具骸骨，當中多具骸骨仍穿着奢華皮鞋和襪子，並佩戴金銀珠寶首飾。考古學家推測，墓葬主人地位顯赫，他們仿照生前居住房屋建造墓園。

該批墓葬位於羅馬北部古城塔爾奎尼亞市一處21萬平方米土地，內部以精緻的布料裝飾，設計奢華，頂部蓋有瓦片或陶片，外觀建設形似一座小房子，大部分墓葬為共用，其中至少兩個墓葬埋多名家庭成員遺骸，部分骸骨相互纏繞。

骸骨未發現勞動痕迹 墓葬內放有各式各樣的隨葬品，除金項鏈和耳環外，還擺放了鑲嵌琥珀的銀戒指、寶石、陶器、硬幣、閃亮玻璃、護身符，甚至是衣物等。考古學家詹尼尼（Emanuele Giannini）表示，並未在骸骨發現長期體力勞動的痕迹，相信他們不是當地農民，而是羅馬上流社會家庭成員。

石灰岩保護 墓園完好 由於遺址上方是堅硬的大型石灰岩塊，無法開墾土地耕作，墓園直至出土時仍保存完好，目前已基於安全理由被封鎖，禁止讓公眾進入。考古學家相信，隨太陽能廠的挖掘工程地點轉移至附近，將會有更多塵封已久的古墓重見天日。本報綜合報道