稱韓夥美增挑釁 助朝添戰力 金與正︰尹錫悅是特等功臣

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正表示，南韓總統尹錫悅在新年獻詞提到，將在今年上半年完成構建韓美延伸威懾體系的言論，為北韓加速獲得更具壓倒性核戰力，再次提供合理合法的名分，形容尹錫悅是幫助北韓發展自衞軍事力量的「特等功臣」。

朝中社昨日刊登金與正題為「致大韓民國總統的新年信」的談話，金與正認為尹錫悅執政後熱衷於強化延伸遏制力和韓美聯合軍演，不斷讓美國核動力航母、核潛艇和戰略轟炸機進入朝鮮半島，使北韓順其自然、很有名分、富有實效地高度發展軍事實力。

韓美加強延伸威懾體系 尹錫悅揚言今年上半年前完善增強韓美延伸威懾體系，金與正形容尹錫悅把南韓悲慘命運置於停屍板上，他的出現對北韓而言是個不會再有的良機。金與正稱尹錫悅新一年願為北韓軍事強勢飛躍上升繼續做出「特色貢獻」，她對此舉起雙手表示歡迎。

韓多艘艦隻實戰訓練制朝 金與正指出，尹錫悅把北韓政府列為「應消滅的主敵」，北韓得益於此明白誰才是真正的敵人。她譏諷拜尹錫悅所賜，不穩的安全環境已成為大韓民國日常一部分。南韓國防部回應金與正的言論，指她的說法是賊喊捉賊，不過是毫無邏輯的謬論。韓軍保持高度戒備態勢，將立刻、強力、徹底反制朝方任何形式的挑釁。

南韓海軍昨日在各海域展開高強度實戰訓練，包括艦炮射擊和海上機動，參與艦艇包括護衞艦江原號、天安號及慶南號；導彈巡邏艇金壽鉉號及韓相國號；導彈驅逐艦乙支文德號等。海軍指出，在北韓發起挑釁及安全形勢嚴峻背景下，訓練旨在展現強硬反制意志，鞏固軍事戒備態勢。本報綜合報道

金與正 尹錫悅 南韓海軍舉行演習。