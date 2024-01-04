無人機夜襲貝魯特 炸死哈馬斯二號人物

黎巴嫩指以國發動 真主黨及伊朗揚言報復 黎巴嫩首都貝魯特周二晚上受到無人機空襲，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局副主席阿魯里（Saleh al-Arouri）在內的7名成員喪生，哈馬斯指控是以色列所為。阿魯里是哈馬斯第二號人物，更是屬下武裝派別卡桑旅的創始成員之一。他遇襲喪生的消息一出，哈馬斯、伊朗及黎巴嫩真主黨誓言報復，黎巴嫩外交部向聯合國安理會投訴以色列。

黎巴嫩國家通訊社報道，以色列無人機向貝魯特南郊穆沙拉菲耶區一幢公寓發動空襲。遇襲地點是哈馬斯辦公室，哈馬斯證實多名成員身亡，包括阿魯里、卡桑旅兩名指揮官范迪（Samir Findi）及阿克拉（Azzam Al-Aqraa）。

悼阿魯里 約旦河西岸爆示威 阿魯里死後，約旦河西岸地區爆發大規模遊行示威，清真寺舉行哀悼儀式。有美國官員向《紐約時報》透露，以色列沒有把襲擊哈馬斯高層計劃提前告知美國，但在事發時通報。

阿魯里成為去年10月7日以巴衝突爆發以來，遭以色列殺害的哈馬斯最高層成員。哈馬斯政治局主席哈尼亞發表電視演講，向阿魯里等死者致哀，指控以色列要為襲擊負責，強調以色列摧毀巴勒斯坦人民堅持不懈的意圖不會得逞。他補充道，就像之前其他哈馬斯成員遇到暗殺一樣，阿魯里喪生不會影響哈馬斯行動進展和升級。黎巴嫩看守總理米卡提譴責襲擊，形容是以色列犯下的新罪行，圖將黎巴嫩拖入戰事，呼籲國際制止以色列的侵略行徑。

黎巴嫩真主黨同日指出，以色列對貝魯特的襲擊不會免受懲罰，誓言會回應和懲罰。真主黨又指，阿魯里之死是以色列針對黎巴嫩國家與人民、安全、主權的嚴重攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼則指，阿魯里遇害再次證明猶太復國主義的「稻草」根基建立在暗殺和犯罪之上，事件象徵以色列在加薩衝突中遭遇慘敗。

以拒認責 稱非針對黎巴嫩 以色列總理內塔尼亞胡一名顧問表示，以方不會承認襲擊的責任，又指無論是誰所為，事情一定清楚，襲擊並非針對黎巴嫩國家，而是針對哈馬斯領導層進行的精準打擊。以色列國防軍發言人哈加里沒有直接回應事件，僅稱軍隊處於高度戒備狀態，當務之急是專注於與哈馬斯戰鬥。

57歲的阿魯里於1987年加入哈馬斯，2010年起擔任政治局委員，於2017年當選政治局副主席。阿魯里曾因以色列囚禁15年，獲釋後長期在黎巴嫩居留。以色列視他為哈馬斯在約旦河西岸的實際領導人，並涉嫌策劃在約旦河西岸針對以色列的襲擊。本報綜合報道