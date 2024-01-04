能登半島地震增至73死 兩縣逾30萬戶停電

【本報綜合報道】日本石川縣政府昨日證實，能登半島強烈地震已導致73人遇難，死亡人數為1995年阪神大地震以來第三高。受地震影響，石川縣七尾市大田發電廠的1號機和2號機暫停運作，石川縣和新潟縣分別有約3.36萬戶和30萬戶停電。

發文幸災樂禍 華主播停職 石川縣有14個市町停水，醫院亦不能幸免，自衞隊已派出水車到災區向市民供水。金澤市著名景點、被譽為日本三大名園的兼六園在地震中受破壞，多處燈籠掉下，部分石牆倒塌，公園暫時關閉，評估受損情況。輪島市的《鐵甲萬能俠》作者永井豪紀念館在地震引發的火災中焚毀，永井豪對家鄉輪島市的情況深感悲痛及擔憂。

中國海南廣播電視總台新聞主播肖程皓，在個人自媒體帳號發布評論日本地震的短片上，打出「報應來了？」等字句，而遭電視台停職調查。有中國網民對日本地震「幸災樂禍」，但也有不少人表示同情，更有人寫道：「作為一個甘肅人，希望哪裏都不要再地震，希望新一年都平平安安。」