降落撞擊冒煙起火 乘客脫險猶有餘悸

【本報綜合報道】日航客機周二降落羽田機場時撞擊起火，機上367名乘客和12名機組人員快速完成疏散，有乘客事後憶述事發時機上情況仍猶有餘悸。

一名20多歲女子稱最初以為是普通降落，怎料機內有濃煙臭味，望出窗外發現機身已起火。她保護着幼女逃走時，盡量俯身，希望不要吸入濃煙，由於機內有不少兒童，因此聽到兒童的哭叫聲。一名15歲中學男生表示，客機降落的同時聽到一聲巨響，乘客們感到恐慌，尖叫「打開門」，由於不太清楚狀況，有乘客嘗試取行李。一名40多歲女子則稱當時感到寒冷和驚慌，但空中服務員呼籲冷靜，心情才稍為定下來。

學者指迅速疏散是奇迹 一名坐在客機後方的30多歲男乘客稱，降落時跟平時不一樣，好像撞到東西般發出強烈撞擊的聲音，望向窗外見到有大火。他表示心跳得很厲害，以為自己會死，批評航空公司在機艙內沒有作出令乘客安心的明確指示。英國格林尼治大學消防安全工程小組主任加利亞教授稱，日航疏散是「一項奇迹般的工作」。

航空專家弗格森表示，所有乘客都在這場可以致命的事故中安全下機，表明乘客和機組人員成功配合，機組人員反應速度驚人。日航發言人指，客機疏散時只使用了3個艙門，機組人員接受過在90秒內疏散所有乘客的培訓。有聲稱乘搭出事航班的網民指，收到來自日航的聯絡，指若行李全毀可獲20萬日圓（約1.1萬港元）賠償，還可申請回程交通費用補償。