英專家：定翼機位置成關鍵
【本報綜合報道】英國航運安全專家海耶斯（Paul Hayes）指，現時就日航客機相撞事故成因下定論是為時過早，多數航空事故都由一系列原因造成。
由於兩架機在跑道相撞，外界預料調查人員會檢視空中交通管制員當時向肇事飛機發出的指令，以及飛機和機場系統。首要是尋回俗稱「黑盒」的飛行及駕駛艙對話紀錄儀，由於事故發生在機場跑道，意味物證、雷達數據、目擊者證詞或影像等俱備，免除大量的法證工作。海耶斯指出，其中一個關注點是到底海上保安廳定翼機事發時是否位處跑道，若它在跑道上又是為何。
機場跑道安全受關注
英媒則指，今次事故令人關注機場跑道安全問題，美國航空安全基金會上月曾指全球航空變得更繁忙下，應採取行動防止飛機在跑道相撞。基金會稱，溝通或協調出問題可導致飛機在跑道相撞，同時地面上避免碰撞的電子設備短缺也是令人擔憂的問題，通過更好的態勢感知技術，許多嚴重事件本來可以避免，這些技術可以幫助空中交通管制員和飛行員發現潛在的跑道衝突。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：