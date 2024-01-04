英專家：定翼機位置成關鍵

由於兩架機在跑道相撞，外界預料調查人員會檢視空中交通管制員當時向肇事飛機發出的指令，以及飛機和機場系統。首要是尋回俗稱「黑盒」的飛行及駕駛艙對話紀錄儀，由於事故發生在機場跑道，意味物證、雷達數據、目擊者證詞或影像等俱備，免除大量的法證工作。海耶斯指出，其中一個關注點是到底海上保安廳定翼機事發時是否位處跑道，若它在跑道上又是為何。