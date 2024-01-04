羽田撞機通訊紀錄 揭空管定翼機溝通出錯

日本3日3災 北九州商店街陷火海 日本航空公司一架空中巴士A350客機周二傍晚降落東京羽田機場時，與一架準備飛往石川縣地震災區的海上保安廳定翼機相撞後起火，定翼機5名機員死亡及一人受傷。國土交通省昨公開通訊紀錄，指定翼機機長沒有遵守指令，擅自闖入跑道釀成意外。新年伊始日本連續3日出現災難，繼石川縣元旦強震後，翌日出現日航客機撞擊事故，昨日福岡縣北九州更有商店街起火。

根據羽田機場控制塔與日航客機、海上保安廳定翼機的通話紀錄。空中交通管制員於周二下午5時45分，指示海保定翼機滑行到跑道停止位置，並詢問機長「是否收到」，機長隨後回報正在前往跑道的停止位置。國土交通省表示，空管人員事前允許日航客機進入跑道，並下令海保定翼機在跑道旁待命準備起飛，但機長理解為完全相反的允許飛離跑道指令，因此滑行進入跑道造成意外。對於空管人員給予的指示，國土交通省認為合適。

網民認為空管員指示非恰當 定翼機上6名機員隸屬海保第3管區海上保安本部，除機長宮本元氣（39歲）生還外，副機長田原信之（41歲）、無線電操作員石田剛典（37歲）、搜索雷達操作員立戶渡（39歲）、空中機械師宇野誠（47歲）及維修工加藤重介（56歲）不幸葬身火海。大面積燒傷的宮本經搶救後脫險，目前在深切治療部觀察，警方待他傷勢好轉後將盡快問話。

宮本獲救後表示，他是在獲得批准後才進入跑道。日航確認機師當時收到並複述確認空管人員的着陸許可，然後執行進場和着陸操作。有日本網民認為，空管人員當時指示定翼機「滑行至跑道前」並非恰當，正確的指示為「在跑道前待機」，可能因此造成誤會。有日航前機師指出，實際上會出現飛機在跑道上還沒起飛，但空中飛機獲准降落的情況，機師需目視確認跑道上有沒有其他飛機。除出事的C跑道，其餘3條跑道周二晚上9時30分後已重開，日航客機傷者數目由17人調至14人。

當局現場搜證 查明刑責誰負 東京警視廳以涉嫌業務上過失致人死傷為由，在羽田機場警察署設立搜查本部，並在事故現場調查取證，以確定是否有人需負上刑事責任。消防廳則檢驗兩架飛機殘骸，查明起火原因。日本運輸安全委員會派出6名調查官調查，找回定翼機上俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，但客機黑盒仍下落不明。警視廳將與運輸安全委員會等部門合作，對相關人員問話以調查事故細節。

空中巴士公司聲明指，肇事客機於2021年11月交付日航，基於國際民用航空組織（ICAO）建議，空巴派出專家組到日本協助調查，法國航空事故調查處亦會派專家到日本。本報綜合報道

羽田機場其他跑道重開疏導航班。 日航客機與海上保安廳定翼機相撞經過