兩岸國際

羽田撞機通訊紀錄 揭空管定翼機溝通出錯

日航客機嚴重焚毀，殘骸仍在跑道上未移走。 日航客機嚴重焚毀，殘骸仍在跑道上未移走。
日航客機嚴重焚毀，殘骸仍在跑道上未移走。
日本3日3災 北九州商店街陷火海
日本航空公司一架空中巴士A350客機周二傍晚降落東京羽田機場時，與一架準備飛往石川縣地震災區的海上保安廳定翼機相撞後起火，定翼機5名機員死亡及一人受傷。國土交通省昨公開通訊紀錄，指定翼機機長沒有遵守指令，擅自闖入跑道釀成意外。新年伊始日本連續3日出現災難，繼石川縣元旦強震後，翌日出現日航客機撞擊事故，昨日福岡縣北九州更有商店街起火。
根據羽田機場控制塔與日航客機、海上保安廳定翼機的通話紀錄。空中交通管制員於周二下午5時45分，指示海保定翼機滑行到跑道停止位置，並詢問機長「是否收到」，機長隨後回報正在前往跑道的停止位置。國土交通省表示，空管人員事前允許日航客機進入跑道，並下令海保定翼機在跑道旁待命準備起飛，但機長理解為完全相反的允許飛離跑道指令，因此滑行進入跑道造成意外。對於空管人員給予的指示，國土交通省認為合適。
網民認為空管員指示非恰當
定翼機上6名機員隸屬海保第3管區海上保安本部，除機長宮本元氣（39歲）生還外，副機長田原信之（41歲）、無線電操作員石田剛典（37歲）、搜索雷達操作員立戶渡（39歲）、空中機械師宇野誠（47歲）及維修工加藤重介（56歲）不幸葬身火海。大面積燒傷的宮本經搶救後脫險，目前在深切治療部觀察，警方待他傷勢好轉後將盡快問話。
宮本獲救後表示，他是在獲得批准後才進入跑道。日航確認機師當時收到並複述確認空管人員的着陸許可，然後執行進場和着陸操作。有日本網民認為，空管人員當時指示定翼機「滑行至跑道前」並非恰當，正確的指示為「在跑道前待機」，可能因此造成誤會。有日航前機師指出，實際上會出現飛機在跑道上還沒起飛，但空中飛機獲准降落的情況，機師需目視確認跑道上有沒有其他飛機。除出事的C跑道，其餘3條跑道周二晚上9時30分後已重開，日航客機傷者數目由17人調至14人。
當局現場搜證 查明刑責誰負
東京警視廳以涉嫌業務上過失致人死傷為由，在羽田機場警察署設立搜查本部，並在事故現場調查取證，以確定是否有人需負上刑事責任。消防廳則檢驗兩架飛機殘骸，查明起火原因。日本運輸安全委員會派出6名調查官調查，找回定翼機上俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，但客機黑盒仍下落不明。警視廳將與運輸安全委員會等部門合作，對相關人員問話以調查事故細節。
空中巴士公司聲明指，肇事客機於2021年11月交付日航，基於國際民用航空組織（ICAO）建議，空巴派出專家組到日本協助調查，法國航空事故調查處亦會派專家到日本。本報綜合報道
羽田機場其他跑道重開疏導航班。羽田機場其他跑道重開疏導航班。
羽田機場其他跑道重開疏導航班。
日航客機與海上保安廳定翼機相撞經過日航客機與海上保安廳定翼機相撞經過
日航客機與海上保安廳定翼機相撞經過
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