放貸4年未追討 被要求注銷抵押 債主敗訴

興訟時效僅3年 屆滿失抗辯權 江西省高級人民法院近日公布一宗案例，一名債仔2018年抵押名下房產，向債主借款61萬元人民幣（約67.1萬港元），雙方簽訂合約，寫明一年之內還款，同時辦理抵押登記手續。惟彼此之後再無聯絡，債仔沒有還錢，對方也未有追債。直至2023年，債仔入稟法院要求債主配合辦理注銷抵押權登記手續，並返還房屋所有權證，卻被對方要求首先還錢。信豐縣人民法院經審理後認為，債權人債權訴訟時效已過。

案情指，老張2018年因做生意需要資金，故向朋友老陳借錢。雙方簽訂借款合約，列明2018年至2019年借款期間，老張會以旗下一套房產作為抵押，因此亦辦理抵押登記手續。此後，老張與老陳沒有聯絡對方，其中老陳從未催收欠款或採取其他方式主張權利。直至2023年，老張入稟法院要求老陳配合辦理注銷抵押權登記手續。

債仔從沒聯絡還錢 經審訊，信豐縣人民法院認為老張與老陳之間借款行為於2018年發生，雙方約定借款期為一年。然而，老陳無舉證證明借款訴訟時效存在中止或中斷等情況，故其債權訴訟時效於借款期滿之日起3年，即2022年1月6日屆滿。

法院另認為在本案中，老陳未在其主債權訴訟時效期間行使抵押權，由於訴訟時效已經屆滿，故老張訴請老陳協助其辦理注銷房屋抵押登記手續，並向其返還上述房屋所有權證，屬有事實及法律依據，依法予以支持。

根據法例，債權人向法院主張權利訴訟時效期間為3年，即使存在中止或中斷情況，最長一般不會超過20年。當訴訟時效期間屆滿後，債權人就會喪失勝訴抗辯權。由於老陳承認借款合約到期後從未催收欠款，而老張也沒有主動聯絡還錢，法院認定此舉可以證實老陳主張債權的3年訴訟時效期間已經屆滿，且其在主債權訴訟時效期間亦未行使抵押權，故不會採信債主抗辯理由。本報綜合報道