中紀委新年打「首虎」 前地質調查局長受查

中央紀委國家監委網站前天通報，中國地質調查局前黨組書記、局長鍾自然涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中央紀委國家監委的紀律審查及監察調查，成為了2024年首個工作日官宣受查的「首虎」。

資料顯示，61歲的鍾自然是安徽桐城人，1983年8月參加工作，1985年4月入黨，是中國地質科學院研究生部礦床學專業碩士、博士研究生。在上世紀90年代，他曾出任地質礦產部礦產開發管理局幹部，之後成為地質礦產部礦產開發管理局法制處副處長、處長、地質礦產部礦產開發管理局副局長、國礦產資源委員會石油天然氣資源管理辦公室副主任及國土資源部規劃司副司長。

2022年被免去局長職務 由2003年1月開始，鍾自然出任中國地質環境監測院院長、黨委副書記等職，2014年7月成為國土資源部黨組成員，中國地質調查局局長、黨組書記，國土資源部總工程師。直至自然資源部2018年成立後，他出任自然資源部黨組成員，中國地質調查局局長、黨組書記，中國地質科學院院長。他2022年9月卸任中國地質科學院院長，翌月被免去中國地質調查局局長職務。

根據自然資源部官方微信消息，鍾自然去年12月14日曾經露面。自然資源部黨組書記、部長王廣華當天主持召開座談會，圍繞深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，做好明年自然資源工作，更好服務保障高質量發展，聽取意見建議，出席者包括鍾自然。

自新年「首虎」出現後，內媒整理近年資料後發現，除了2020年，中紀委由2018年起往往會於1月官宣受查人物。報道另估計，中紀委發布類似通報前，受查處官員早已被留置，且違紀違法證據已被初步核實，即意味鍾自然可能需在留置點過年。

地礦系統另一高官亦「落鑊」 除了鍾自然，地礦系統另一高級官員亦正受查。據安徽省紀委監委通報，華東冶金地質勘查局前黨委書記、局長丁曉牧涉嫌嚴重違紀違法，正接受安徽省紀委監委紀律審查及監察調查。本報綜合報道