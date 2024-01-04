台「封關」民調 賴蕭配仍領先

【本報綜合報道】台灣大選日益臨近，選罷法規定昨日零時起便不得發布大選相關民調。10間台媒及機構發布封關民調，結果普遍顯示「賴蕭配」支持度居首，「侯康配」緊跟其後，「柯盈配」則多居第3名的位置。

在各家民調結果中，立場親綠的傳媒對「賴蕭配」勝出極為樂觀，支持率高達39.6%，超越「侯康配」11個百分點，其餘民調結果則顯示「賴蕭配」支持率較「侯康配」高出至少3個百分點。「柯盈配」只有在一間傳媒民調結果中超越「侯康配」，以24.2%的支持率超越「侯康配」的24.1%。在其餘民調結果中，「柯盈配」均排在末位。有台媒指，在心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的14%降為10%，若發生棄保，藍白間的棄保可能影響4%的選票流動。

藍白棄保料影響4%選票 與此同時，海峽兩岸關係協會會長張志軍在今年第一期《兩岸關係》雜誌上發表新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。他表示，即將舉行的台灣地區兩項選舉，是和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重要抉擇，廣大台灣同胞要站在歷史正確的一邊，為推動兩岸關係重回和平發展正軌做出堅定正確的選擇。