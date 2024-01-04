疑大陸加強偵察 再有4氣球逼近台

台灣大選臨近，台軍於新年伊始連續兩日發現懷疑大陸空飄氣球，現身台海上空進行偵察。繼周一有兩個氣球越過海峽中線後，翌日再有4個氣球飛越中線，部分更穿越台灣中部陸地上空。

台灣國防部昨日表示，先後於周二早上8時27分、下午2時53分、3時52分及傍晚6時41分，發現氣球逾越海峽中線。氣球分別位處清泉崗西南方約105浬、160浬、159浬及基隆西北方約78浬，高度分別為3,658米、5,486米、6,706米及7,315米，持續向東北飄行，最終於同日早上10時48分、傍晚5時18分、晚上7時01分及7時02分消失。據航迹圖顯示，其中3個氣球明顯飛抵甚至穿越台灣中部陸地上空。

13架次機艦台海周邊活動 截至昨日上午6時前的24小時內，共有9架次解放軍軍機及4艘次軍艦在台海周邊活動。其中1架殲轟7戰鬥轟炸機飛越台海中線北段，另有1架BZK005無人機逾越海峽中線進入台灣西南空域深處，又依循相似路線飛返。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

另一邊廂，解放軍備戰訓練畫面曝光，公開空軍、陸軍、海軍的各型裝備和演訓。其中第3艘航空母艦福建號亦有出鏡，可清晰看到甲板上的情況。相較於2022年福建號下水畫面，其電磁彈射裝置上的施工棚已拆除，3條彈射軌道清晰可見。片中另可看到，福建號的尾部甲板有一架全尺寸模型的摺疊機翼艦載機，放在飛行甲板上測試。佩戴上校領章的海軍尹洪新表示，將按計劃穩步推進繫泊試驗。

彈射軌道曝光 福建號將海試 評論員石宏表示，從3條電磁彈射軌道的公開，能夠看出福建號已進入到了建造尾聲，整艘航母基本已成型。除了一些艦上設備還沒有安裝、甲板上的劃線暫未完成，其餘基本已完成，此意味着福建號距離海試的時間愈來愈近。另因飛行甲板前部是平直的，可在艦前甲板停放更多艦載機，有利於出動艦載機。本報綜合報道