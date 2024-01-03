送外賣睹賊搶電腦 留學生負傷擒匪徒
加拿大傳媒周一報道，溫哥華一名孟加拉籍留學生聖誕假期送外賣途中，意外目睹一宗網購搶劫案，他毫不猶豫地跑上前追截賊人，成功將其制服後，才意識到自己身受重傷，目前正接受康復治療，恢復情況良好。他事後提醒市民網購交收物品時需謹慎選擇場地，其英勇行為更獲警察嘉許。
艾哈邁德（Meraj Ahmed）在溫哥華一間送餐服務平台擔任兼職外賣員，上月26日在一幢大廈送完外賣離開期間，偶遇一名男子被噴胡椒噴霧並高聲求救，而賊人則手持一部電腦設備準備登車逃跑。艾哈邁德當時不顧自身安危，一心上前制止賊人，對方刺傷他後成功逃脫，但他阻止罪案心切，未察覺自己已身受重傷，繼續拚命追趕對方。他最終成功與另一名熱心人士將賊人按倒在地，並坐在賊人背上，待警員到場後才放下心頭大石。放鬆警惕後，艾哈邁德才意識到左手被刺傷。
溫哥華警方大讚英勇
艾哈邁德接受手術後康復良好，但未來需繼續復診和治療，才能完全恢復左手手指活動能力，希望其妻子和3歲女兒能從孟加拉前來探望。而溫哥華警方事後亦大讚他的英勇行為，更指若無艾哈邁德勇敢果斷的行動，賊人極可能會逃脫並繼續傷害他人，後果不堪設想。本報綜合報道
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：