送外賣睹賊搶電腦 留學生負傷擒匪徒

艾哈邁德（Meraj Ahmed）在溫哥華一間送餐服務平台擔任兼職外賣員，上月26日在一幢大廈送完外賣離開期間，偶遇一名男子被噴胡椒噴霧並高聲求救，而賊人則手持一部電腦設備準備登車逃跑。艾哈邁德當時不顧自身安危，一心上前制止賊人，對方刺傷他後成功逃脫，但他阻止罪案心切，未察覺自己已身受重傷，繼續拚命追趕對方。他最終成功與另一名熱心人士將賊人按倒在地，並坐在賊人背上，待警員到場後才放下心頭大石。放鬆警惕後，艾哈邁德才意識到左手被刺傷。