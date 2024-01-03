以軍從加薩北部撤出5個旅

【本報綜合報道】以色列國防軍周一從巴勒斯坦加薩地帶北部撤出5個旅，為長期戰爭作準備及紓緩對經濟影響。以軍將會轉而對回教激進組織哈馬斯採取更有針對性的行動，並騰出兵力應對可能在北部與黎巴嫩真主黨爆發衝突。

騰出兵力應對北部與真主黨衝突

撤出加薩地帶休整的以軍分別是第460裝甲訓練旅、第14預備役裝甲旅、第551預備役傘兵旅、第261預備役步兵旅、第828預備役步兵旅。其中，261預備役步兵旅是軍官學校，828預備役步兵旅是負責培訓步兵及班長的學校。兩旅連同460裝甲訓練旅恢復日常訓練任務，另外兩個預備役旅復員，士兵可以回家及從事原來工作。以軍第162師現時仍然在加薩城附近作戰，第36師和第99師則在加薩地帶中部地區，第98師和加薩師則身處加薩地帶南部地區。