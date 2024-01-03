福特號離地中海 兩棲戰備群接替

【本報綜合報道】美國被指準備對也門叛軍青年運動採取軍事行動之際，美國海軍周一公布，福特號航空母艦打擊群未來數天離開地中海東部海域，啟程返回東岸基地準備未來的部署行動，區內的戒備任務交由一個兩棲戰備群接手。與此同時，伊朗一艘軍艦經曼德海峽進入紅海，聲稱確保航道安全、打擊海盜及執行其他任務。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月與以色列爆發衝突後，美國國防部下令福特號航空母艦打擊群駐守地中海東部海域，作為美方在區內的威懾及防禦態勢一部分。航空母艦福特號去年5月2日離開維珍尼亞州諾福克海軍基地，展開成軍服役以來首次作戰部署，隨行還有神盾巡洋艦諾曼第號，以及神盾驅逐艦拉梅奇號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號，原定任務是應對俄羅斯入侵烏克蘭後的歐洲安全形勢。

美國海軍表示，五角大樓持續評估美方部隊的全球性態勢，重申在地中海及中東兩大地區保留廣泛性的能力，包括正在亞丁灣部署的艾森豪威爾號航空母艦打擊群，在上述兩個地區額外部署的神盾巡洋艦及神盾驅逐艦，以及接手執行在地中海東部海域戒備任務、最近重新組合的巴丹號兩棲戰備群，它由兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成，艦上也部署海軍陸戰隊。

將有神盾艦加入 福特號航空母艦打擊群與巴丹號兩棲戰備群周日在地中海東部海域，聯同希臘海軍護衞艦納瓦里諾號組成編隊航行。根據美國國防部發布的資料，當天與福特號組成航空母艦打擊群的艦艇，變為神盾驅逐艦沙利文兄弟號、巴爾克利號、德爾伯特‧D‧布萊克號；原先與福特號隨行的艦艇中，餘下諾曼第號仍然在地中海。美國國防部官員透露，巴丹號兩棲戰備群留守地中海東部海域期間將有神盾驅逐艦加入。