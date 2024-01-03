猶他州被綁架 華留學生遭尋獲

【本報綜合報道】17歲中國留學生莊凱（Kai Zhuang，音譯）日前在美國猶他州疑遭綁架，中國駐美國使館發言人周一證實，在美國當地警方、中國駐美國使館和中國國內公安機關等多方努力下，事主當地時間周日晚上安全找到，目前身體狀況良好。當地警方證實，莊凱家人曾經支付8萬美元（約62.4萬港元）贖金。

家屬繳逾62萬贖金 警方表示，莊凱上月20日曾經購買露營裝備，並按照「綁匪」要求到里弗代爾以南約一個營地自我隔離。警方派員及出動無人機搜索，周日晚上在一個帳篷裏找到他。當時帳篷有電氈、睡袋、有限食物、數部手機，莊凱顯得非常驚慌及寒冷。里弗代爾警方表示，事主受到網絡勒贖者的「操控」，令他誤信在中國的家人受到威脅；同時，綁匪用同樣的手法，提供莊凱的照片給他在中國的家人，讓父母相信莊凱在海外遇到危險，家人也因而交付贖金。

疑屬虛擬綁架電騙 中國駐美國使館發言人指出，館方高度重視此案，第一時間聯繫當地警方和當事人國內家屬，核實了解情況。使館正與各方保持密切聯繫，關注案件調查進展，並即派員前往事發地提供有關協助，再次提醒在美中國公民，特別是在美留學人員務必提高安全意識，加強安全防範，高度警惕「虛擬綁架」等電訊網絡詐騙，避免人身和財產安全受損。

由於綁匪在美國，他們索要贖金的對象在中國，讓案件疑點重重。有美國退休警員認為，這宗綁架可能是徹頭徹尾的騙局，有可能莊凱本人也參與其中。另一種可能性是綁匪對莊凱父母的情況十分了解，知道他們的家產，也知道他們願意花多少錢贖回兒子。