旅遊效益進一步提升 3‧1起中泰永久互免簽入境

泰國走出新冠疫情陰霾後，積極推動重振旅遊業，去年9月對中國實施為期5個月免簽吸客。踏入新一年，泰國總理賽塔昨天宣布，泰國與中國將由3月1日起實施永久互免簽證入境政策，意味中國公民由即日起赴泰旅遊，毋須申請簽證。

臨時免簽首周華客急增7成 為了促進國內旅遊業、深化雙方人民交流，泰國內閣會議2023年9月決定，由同年9月25日起，允許逗留當地不超過30天中國籍遊客免簽證入境，直至2024年2月29日為止。根據泰國旅遊與體育部數字，免簽證首周有逾10萬中國遊客入境泰國，較前一周激增超過七成。

賽塔昨日在總理府舉行的發布會上指出，此前已對中國公民實施了為期數月的入境臨時免簽政策。泰國政府一直與中國相關部門積極協商，最終決定自今年3月1日起對中國公民實施永久免簽政策。他表示，這一措施不僅將對泰國旅遊業起到積極推動作用，同時也體現出兩國友好關係的進一步提升。

在北京，外交部發言人汪文斌回應指，互免簽證符合中泰兩國人民的根本利益。汪文斌表示：「中泰進一步加強人文交流，互免簽證符合兩國人民的根本利益。目前雙方主管部門正就具體事宜密切溝通，我們期待有關安排早日落地生效。」

泰去年旅業帶動2700億收入 英媒昨日報道稱，泰國政府數據顯示，該國2023年迎來2,800萬外國遊客，略高於目標，創造了1.2萬億泰銖（約2,700億港元）的收入。其中來自中國的旅客有350萬人次。相較於新冠疫情爆發前，2019年前入境泰國人數為3,900萬人次，其中1,100萬人次來自中國。本報綜合報道