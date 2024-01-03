普京矢言加強打擊烏軍事目標

普 京

【本報綜合報道】俄羅斯與烏克蘭近期交火的力度升級，互相向對方發動越境攻擊。俄羅斯總統普京周一誓言，邊境城市別爾哥羅德上周六遭大規模襲擊後，俄方將加強打擊烏方軍事目標。

普京周一在一間軍事醫院受訪時稱：「我們將加大打擊力度，任何針對平民的罪行都不會逍遙法外，這是肯定的。」他補充，打擊目標將是烏克蘭軍事設施，又把別爾哥羅德的襲擊稱為恐怖襲擊，並指摘烏克蘭軍隊在除夕夜前將目標對準市中心，民眾正在那裏散步。別爾哥羅德距離烏克蘭邊境約30公里，多次遭烏軍炮擊。

俄指剿烏海怪團指揮官 另一方面，俄羅斯國營電視台引述俄羅斯安全消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基直接下令施襲別爾哥羅德，命令國防部情報總局局長布達諾夫負責行動。執行任務的海怪團迅速向陣地推進，發射多管火箭炮後迅速撤回哈爾科夫州後方。俄軍其後發射導彈報復，打擊哈爾科夫的軍事目標及決策中心，消滅部分參與襲擊的烏克蘭軍事及情報官員，包括海怪團指揮官韋利奇科，惟消息未能確認。

海怪團目前是烏克蘭國防部情報總局下轄的特種部隊，聽命於布達諾夫，以距離別爾哥羅德不足100公里的哈爾科夫為基地。俄羅斯指控，海怪團為新納粹及民族主義組織，與亞速團有淵源關係。海怪團涉嫌虐殺俄軍戰俘及處決烏軍逃兵，俄羅斯內務部懸紅通緝海怪團指揮官涅米切夫及韋利奇科。

澤連斯基 烏克蘭越境炮擊別爾哥羅德。