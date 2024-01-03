俄再大規模空襲 烏增4死92傷

【本報綜合報道】俄羅斯昨日對烏克蘭發動兩輪大規模空襲，首輪在凌晨時段派出35架自殺式無人機，次輪在早上時段發射99枚各式導彈。烏克蘭宣稱成功攔截全數自殺式無人機及其中72枚導彈，全國至少3個地區受襲，造成4人死亡及92人受傷。

烏克蘭空軍昨日通報，俄羅斯在當天首輪空襲派出的自殺式無人機，分別從克里米亞半島及克拉斯諾達爾邊疆區起飛，全部被烏方防空部隊成功截擊。在次輪空襲中，俄羅斯首先出動16架圖95MS轟炸機，它們合共發射至少70枚Kh101、Kh555、Kh55巡航導彈；其後10架米格31K戰機各發射一枚匕首高超音速導彈，黑海艦隊同時發射3枚熾熱巡航導彈配合；此外，另有12枚地對地彈道導彈參與空襲行動，它們的型號可能是伊斯坎德爾M型、S300或S400，蘇35戰機也發射4枚Kh31P反輻射導彈。

烏稱擊落大部分導彈 烏克蘭空軍聲稱擊落大部分來襲俄羅斯導彈，分別是全部匕首高超音速導彈及熾熱巡航導彈，以及其中59枚Kh101、Kh555、Kh55巡航導彈。烏克蘭傳媒報道，俄羅斯昨日空襲的模式，與去年12月29日、被指是兩國開戰後最大規模空襲的模式相似。

烏克蘭總統澤連斯基表示，首都基輔、基輔州、哈爾科夫州成為俄羅斯昨日空襲的目標；基輔市長克里欽科表示，當地一幢住宅大樓遭俄羅斯導彈擊中，導致兩人死亡及49人受傷，其中43名傷者需要送院治療。