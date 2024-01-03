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金正恩觀賞學生迎新演出
朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩元旦日在萬景台學生少年宮觀賞「2024年迎新演出」，要求有關部門對教育內容和方法進行更新優化，讓學生學到能夠適用於社會主義建設的知識。分析認為，金正恩新年頭一天觀看學生演出意圖展現關懷下一代及塑造「慈祥可敬的領導人」形象。
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