兇徒扮索簽名行刺 李在明頸中刀浴血

逼近

韓最大在野黨黨魁釜山活動遇襲 南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明周二在釜山出席活動時遇襲，頸部左側受傷流血倒地，血流如注，西裝襯衫領濕透，地上有大片鮮血，旁人用紙巾按住傷口止血；他緊急送院，意識清醒。一名金姓男疑兇當場被捕，警方指出他很可能預謀犯罪，正在全力調查動機，將以「殺人未遂」罪名提出批捕申請。

事發當地時間上午10時27分，李在明在釜山江西區加德島機場新址與支持者會面，他見記者後準備上車離開，現場情況可見他被人群包圍，當中有不少記者。他向前走時疑兇上前一刀刺向其頸部，他瞬間倒地。疑兇由在場人士制服帶離人群，他頭戴寫有「我是李在明」字句的紙皇冠。

突取出長刀攻擊 當場被捕 當地傳媒報道，疑兇扮支持者向李在明索要簽名，然後拿出一把20厘米至30厘米長刀施襲。救護車當地時間早上10時47分把李在明送院，他原定在上述活動後，前往慶尚南道梁山市平山村拜訪前總統文在寅。

目擊者表示，疑兇左手拿着疑是紙筆的物件，另一隻手則不可見，他一邊擠過記者，一邊說「請簽字，請簽字」，到李在明面前時抬起右手施襲。周圍人士見狀傳出尖叫聲，其他人們則疑惑詢問「甚麼、甚麼、甚麼」。

目擊者說，最初以為疑兇是熱情的支持者，因為他走來走去，頭上的帽寫着「我是李在明」字句。另一目擊者表示，疑兇從一開始就不像瘋子，而且犯案突然，被捕後沒有立即喊叫等異常行為。李在明頸部出現約一厘米裂傷，沒有生命危險，同日下午由直升機轉送至首爾大學醫院。

尹錫悅稱不容忍 促查真相 李在明遇襲受傷一事震驚南韓社會，總統尹錫悅對事主的安全表示深切擔憂，表示不應該發生的事情發生了，下令警方和其他相關部門迅速查明真相，會盡最大努力為李在明提供醫療支持，又強調南韓社會在任何情況下都不應容忍此類暴力行為。

今次事件令外界聯想已故前日本首相安倍晉三遇刺身亡案，事發2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良縣奈良市為執政自民黨黨友助選，在街頭發表演講期間遭槍手從後施襲開槍；他中槍倒地，胸部及頸部中彈，延至同日下午證實不治，終年67歲。本報綜合報道

亮武 李在明遇襲受傷倒地，旁人為他按住傷口止血。（Getty Images圖片） 刺中 施襲者（箭嘴示）被在場人士合力制服。 倒下