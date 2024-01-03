專家料今次地震屬逆斷層型

【本報綜合報道】日本氣象廳昨發表石川縣能登半島周一地震報告，震央位於石川縣能登地區輪島東北偏東近30公里，深度16公里，屬西北－東南方向的逆斷層類型。專家指從能登半島北側的珠洲市到輪島市，活動中的斷層不到10條，今次地震可能是全部斷層同時移動引起，移動距離不排除有數十公里以上。

輪島市觀測點 西移1.3米 氣象廳指出，截至當地昨日早上9時的地震活動狀況，周一下午4時後發生1級以上地震147次，今次地震波及範圍比之前更廣。根據以往案例，大地震後發生類似震級的地震比例為10%至20%，因此在震動較強的地區，震後一周左右應該警惕最大強度7級左右的地震。涉事地區的地震活動已經持續3年多，預計在可預見的未來仍然將持續。如果海底發生大規模地震，需要注意海嘯風險。

日本地理空間資訊管理局研究地震的全球定位系統數據後發現，震央附近能登半島多個觀測點有變化，其中輪島市觀測點變化最大，水平方向向西移動約1.3米，穴水町、珠洲市的觀測點分別向西移動約1米及80厘米，七尾市則向西北方移動60厘米，富山縣、新潟縣亦向西北方向各移動約20厘米，山形縣、關東甲信縣、岐阜縣則向西北移動幾厘米。

金澤大學地震學教授平松義宏表示，由地下流體引起的一系列活動中，長斷層似乎在移動，有可能是新發現隱藏斷層；通常強震過後，有可能繼續發生大範圍餘震，如果是斷層地震，就會引起大規模連鎖反應，無法預測甚麼時候結束，所以需要做好一段時間的準備。兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠指出，地震活動最初在珠洲市中心活躍，之後逐漸向北移動，整個能登半島尖端都有地震。今次地震相信屬於「逆斷層型」，即能登半島北部海岸陸地和海洋邊界處的活斷層發生移動。