列車突停駛 2400人車廂過夜

【本報綜合報道】受到日本石川縣地震影響，北陸新幹線周一傍晚開始，長野車站與金澤車站之間停駛。這個區間昨日從首班列車開始到中午之間也停駛。行駛金澤及名古屋與大阪之間特急列車周一中途停駛，西日本鐵路公司（JR西日本）指有約2,400人需在列車車廂內過夜。

富山車站與金澤車站之間有4班列車停駛，乘客共約1,400人在車內等待，其中兩人表示有發燒的情況，症狀輕微。列車內有電力、暖氣，鐵路公司人員趕往現場遞送食物。上述班次列車在地震發生11小時後、昨日凌晨重新啟動，駛向金澤站或富山站，並於列車服務恢復前，化身列車酒店讓乘客休息。

JR西日本表示，有7班行駛大阪和金澤及名古屋和金澤之間的特急列車未能夠駛到目的地，所有列車停泊在車站月台，乘客可以走出車廂外。JR西日本表示，完成路軌檢查後就可以恢復行駛，但暫時未知何時。

能登機場對外交通中斷 國土交通省昨日表示，石川縣能登機場附近道路中斷，約500人疏散到停車場但無法離開。機場客運大樓玻璃破碎，天花板剝落，機場向受困人士提供食物和毛氈。跑道多處發現約深10厘米、長10米的裂縫，由於機場對外交通中斷，維修人員可能無法到場。