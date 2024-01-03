中國人遊石川縣歷劫 棲身避難所

【本報綜合報道】日本石川縣能登半島周一起發生多次地震，最強一次達到黎克特制7.6級。中國內地傳媒報道，一名在日本大阪市生活的中國女子當天正在石川縣金澤市旅行，「做夢都沒想到，新年第一天我會這樣度過」。

譚小姐稱，下午4時左右聽到電車乘客手機紛紛響起地震預警鈴聲，僅隔一分鐘左右就感到車內劇烈搖晃。當電車停在石川縣小舞子一段鐵軌後，車上響起數次廣播，內容提及當地剛剛遭遇地震，乘客不要慌亂，以及需要緊急避難，促請乘客立即落車等。

按照建議，譚小姐僅帶隨身貴重物品，在一名身穿電車員制服男子引導下，與其他乘客前往附近小山坡等待，總人數達到400人左右。經安排後，她入住由小學體育館改成的臨時避難所，領到飯糰、水及毛氈，需在體育館內打地鋪過夜，只好安慰自己「新年旅行變成了避難體驗」。

海嘯襲珠洲市 輪島市受災最嚴重，河井町一幢7層高建築物整幢打側傾倒，就像從地面折斷一樣，壓垮隔壁一幢木造建築。珠洲市豐津町沿海鵜鶘地區周一晚上有海嘯來襲，居民指海藻落在路上，空氣瀰漫海水和泥土味。豐津町一名居民憶述，周一地震時以為是正常現象，但很快就開始垂直震動，房子倒塌，他的79歲母親當時在房間，幸好及時撤離。他步行約15分鐘前往山上一所廢棄學校避難，晚上搭起帳篷生火求生。

石川縣南部小松市一名22歲大學生周一從輪島市回家途中遭遇地震，他感到橫向顫抖，地面在起伏，他於是停車步行約20至30分鐘到達服務站，當晚生起營火，用垃圾袋蓋住自己保暖。到昨日早上，他一直往南走5公里到一個路邊車站，等待住在他家附近的爺爺奶奶來接他。