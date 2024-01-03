7.6級強震 日本石川縣55死 新潟核電站洩輻射水

日本石川縣能登半島周一發生黎克特制7.6級地震，截至昨日增至55人死亡，氣象廳同日解除所有發出的海嘯警報。該縣輪島市受災嚴重，知名景點「輪島早市」大範圍起火，燒毀超過200幢房屋和店舖；東京電力公司表示，新潟縣柏崎刈羽核電站受地震影響，反應堆廠房頂層乏燃料池有含放射物的水溢出。

3.3萬戶停電 自衞隊助救災 石川縣政府表示，地震遇難者分別是珠洲市20人、輪島市24人、七尾市5人、穴水町兩人、能登町兩人、羽咋市一人、志賀町一人；珠洲市、輪島市、志賀町等地有大量建築物倒塌，輪島市有約50宗民宅倒塌事故，有民眾被困。七尾市、輪島市、珠洲市等多個市町停水；珠洲市、輪島市、穴水町、能登町、志賀町、七尾市部分地區有3.3萬戶停電。石川縣截至昨日凌晨零時，14個市町設有災民收容中心261間。在珠洲市三崎町金澤大學停車場，有民眾用大型物件排列出英文求救信號「SOS」的字樣。

首相岸田文雄昨日上午召開記者會交代救災進度，宣布成立並親自主持「緊急災害應變本部」，承認地震造成極大規模損失，包括多人傷亡、建築物倒塌和火災。由於道路封閉，進入能登半島北部極其困難，政府正在盡一切努力了解受災情況並作初步反應。他又稱，廣泛動員自衞隊、海上保安廳、消防署、警察等數千人救災。

當地時間昨日早上10時17分，能登半島發生黎克特制5.6級地震，石川縣穴水町震感為5弱，輪島市、志賀町、七尾市，新潟縣上越市等地有震感。氣象廳解除所有海嘯警報，但敦促人們在海上工作時要小心，潮位很可能未來一天左右繼續略有變化，並再提醒接下來一周左右，尤其是接下來幾天注意最大地震強度7級的地震。

輪島早市大量建築物燒毀 從日本傳媒從高空拍攝的畫面可見，「輪島早市」大量建築物燒焦，大範圍冒出白煙。消防部門指，由於地震造成停水，消防工作受到影響，相信火場面積達280平方米，燒毀建築物包括商店和住宅。「輪島早市」大約有340個店家，是日本三大早市之一，據傳從1,000多年前開始營運，是購買當地知名傳統漆器的最佳地點。

針對柏崎刈羽核電站的情況，東京電力公司表示，周一下午6時45分確認1號至7號機組的乏燃料池情況，發現2號、3號、6號、7號機組乏燃料池的水溢出；它是全球最大型核電站，1985年投入運作，直到2011年日本發生311大地震停止營運。內閣官房長官林芳正表示，石川縣志賀核電站變壓器起火，火勢已經撲滅未造成影響。

中美致哀 日皇室活動取消 受地震影響，日本宮內廳宣布，原定昨日舉行的皇居新年公眾參拜活動取消；日皇德仁和皇后雅子對災情感到難過，希望在嚴寒天氣下，救援和滅火工作能夠盡快完成。美國白宮發表聲明，表示總統拜登與第一夫人吉爾為遭受地震影響的日本人民祈禱，美方與日本官員保持接觸，隨時準備向日本人民提供必要的援助。中國外交部發言人汪文斌表示，中方對遇難者表示哀悼，並向遇難者家屬和傷者表示慰問。本報綜合報道

自衞隊在地震災區執行搜救行動。 珠洲市有民眾用大型物件排列出英文求救信號「SOS」的字樣。 柏崎刈羽核電站乏燃料池有含放射物的水溢出。（Getty Images圖片） 輪島市多處地方可見震後損毀的情況。（Getty Images圖片） 輪島市發生大火燒毀大量建築物。 日本地震嚴重受災位置