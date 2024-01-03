解僱懷孕員工 培訓機構罰款

【本報綜合報道】上海市許女士早前因為懷孕身體不適請假，遭公司認定屬於曠工並解僱。她為此向公司提告，法院近日裁定公司應繼續履行勞動合約，恢復女事主的崗位，並賠償12萬多元人民幣（約13.3萬港元）工資。

被指曠工4次 許女士在上海市一間培訓機構任職銷售員，2022年初她因懷孕出現早期孕吐，當年1月請8次假，前4次獲批，但後4次被指是曠工。

公司解釋稱孕吐是身體不適，應該是病假，但許女士沒提供病假紙，假如請事假，應該提前3天前申請，但她每次都是當天請假當天休息，因而公司必須按曠工處理。

許女士認為，因孕吐去醫院不太合適，加上自己沒法預知甚麼時候孕吐，無奈只能夠當天請假。公司員工手冊註明，沒病假紙的病假按事假算，但她認為自己沒曠工，因此將公司告上法庭。上海寶山法院近日審理此案後認為，公司應承擔舉證不利的後果，最終支持許女士的訴請，判決公司繼續履行勞動合約。

在去年11月判決生效之後，許女士再次向公司提告，要求補發她工資，按照法律規定，公司需要補發2022年2月後的工資。在法官不斷調解和釋法後，原告和被告雙方最終達成一致共識。